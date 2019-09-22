Kadınlar süslenip bisiklet turuna katıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Süslü Kadınlar Bisiklet Turu organizasyonu gerçekleştirdi.

Kdz. Ereğli ilçesinde bu yıl 5.'si düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Organizasyonu yaklaşık 200 kadının katılımı ile gerçekleştirildi. Saat 16.00'da Atatürk Anıtı önünde toplanan kadınlar renkli görüntüler ortaya çıkardı. Bisiklet turu öncesi organizasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Bilge Özdemir amaçlarının çevre kirliliğine ve bisikletle ulaşımın artmasına dikkat çekmek istediklerini söyledi. Özdemir konuşmasında “Bisiklet çevreyi kirletmeyen doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Dünyanın gündeminde de yer alan iklim değişikliğinin çevreyi, doğayı kirletmemizin nedeni biz insanlarız. Doğanın dengesini bozduk ve şimdi bunu nasıl düzelteceğimizi düşünmemiz gerekir. Bizimde bisiklete binerek buna katkımız olacağını düşünüyoruz. Bisiklet yoğun kent trafiğine çözüm olabilir ve bir ulaşım aracı olarak algılanmalıdır. Eğer uygun bisiklet politikaları ve yolları olursa işe veya ulaşacağımız yere rahatlıkla bisikletle gidebiliriz. Bizde dünyanın birçok yerindeki hem cinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizi giyip bisiklete binerek ulaşımımızı sağlamak istiyoruz. Buna dikkat çekebilmek amacıyla süslendik ve bisikletlerimizle yola çıktık. Bizde Kdz. Ereğli'de bisiklete binen kadınlar olarak motorlu taşıtların olmadığı yollarda bisiklete binmenin ne kadar keyifli olduğunu göstermek için buradayız. Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu diyoruz. Bu gün yollarda araç gürültüsü değil bizim kahkahalarımız olacak. Yollar sadece motorlu taşıtlara ait değildir. Yollarda bisikletlilere saygı istiyoruz. Yollarda bisikletlilerimizle çok ve görünür olursak motorlu araç sürücülerinin farkındalığının artacağını düşünüyoruz. Kadın ve erkeklerin bu toplumda aynı haklara, yükümlülüklere sahip olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Eğer kadın erkek eşitliğinden bahsediyorsak herkesin aynı fırsatlara sahip olması gerektiğine vurgu yapmak istiyoruz. Kadınız ve görünür olmak istiyoruz. Görünür olmayan binlerce kadın var ülkemizde. Kadın görünür olduğu sürece o toplum nefes alır. Kadın korkmadan yollarda olmalı, toplumun her alanında var olmalı” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından süslü kadınlar bisikletlerine binip yola çıkarak yaklaşık 2 kilometre boyunca pedal çevirdi. Bazı kadınlar bisikletlerine ekledikleri sepetlerle çocuklarıyla birlikte tutu tamamladı. Bisiklet turuna az sayıda erkek bisikletli de katılarak kadınlara destek verdi.