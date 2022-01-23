Kadınlar Voleybol 2. Ligi: MFA Zonguldak Spor Kulübü, Kocaeli Gölcük İhsaniyespor'u 3-1 yendi.

Kadınlar Voleybol 2'inci Ligi'nde MFA Zonguldak Spor Kulübü, seyircisi önünde Kocaeli Gölcük İhsaniyespor'u 3-1 yenerek play-off yolunda önemli bir galibiyete imza attı.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden MFA Zonguldak Spor Kulübü Site Kapalı Spor Salonu'nda Kocaeli Gölcük İhsaniyespor'u konuk etti. Play-off yolunda çok kritik maça çıkan MFA Zonguldak Spor Kulübü ilk seti 25-18 kazandı. İkinci sette istediğini alamayan MFA Zonguldak Spor Kulübü seti 19-25 rakibine verdi. Büyük çekişmeli geçen üçüncü sette MFA Zonguldak Spor Kulübü 27-25'lik üstünlükle skoru 2-1'e getirdi.

4'üncü setini 25-17 kazanan MFA Zonguldak Spor Kulübü maçı 3-1 kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Maçın ardından büyük sevinç yaşayan MFA Zonguldak Spor Kulübü galibiyeti yönetim ve taraftarlarıyla kutladı.