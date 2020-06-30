İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadınların kavgası hastanede son buldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iki kadın arasında yaşanan kavga hastanede son buldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki kadın arasında yaşanan kavga hastanede son buldu. Kavgada iki kadında yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Olay ilçeye bağlı Müftü Mahallesi İlhami Soysal Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan G.M. (42) ticari taksi ile Ö.Ö. ‘nin (33) yaşadığı apartmana giderek tartışmaya başladı. Evde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Yine iddiaya göre G.M. bıçakla saldırdığı Ö.Ö.'yü sağ bacağından bıçakladı. Yaşanan arbedede sırasında G.M. de kolundan ve bileğinden yaralandı. Olaydan sonra evden kaçarak ticari taksiye binen G.M. özel hastaneye giderek tedavi altına alındı. Kavgada bıçakla yaralanana Ö.Ö. ise eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından özel ambulansla başka bir özel hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.