Kadınların kurduğu kooperatiflerin ürünleri sergilendi

S Devrek Merkez Dedeoğlu ve Çolakpehlivan Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliği ile 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslarası mücadele günü kapsamında Sergi Salonunda yöresel ürün sergisi açtı.

Serginin açılış kurdelesini Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Mustafa Çufalı, Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz ve Aile Sosyal Politikalar Müdür Vekili Veli Köktürk kesti.

Açılışın ardından Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'a sergiyi gezerek kadınların yapmış olduğu ürünler hakkında bilgiler aldı.

Serginin içerisinde S Devrek Merkez Dedeoğlu ve Çolakpehlivan Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin yapmış olduğu yöresel ürünler, Elpek bezi ve aksesuar ürünleri yer aldı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, “Değişik etkinliklerle bugünün ifade edildiği bir gün. Bugünde burada kadınlarımızın kurduğu kooperatiflerin ürettikleri sergileniyor. Kadınlarımızı tebrik ediyoruz. İlimizde 4 kadın kooperatiflerimiz var. Burada 3 kadın kooperatifinin ürünleri var. Şiddetin Sıfır toleranssız bir gün diliyorum ”dedi.