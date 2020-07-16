Kadıoğlu Mozaikleri teknik heyet Çaycuma'ya gelecek

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Kadıoğlu Mozaikleri için görüşmeler sağlandı.

Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu ve Başkan Yardımcısı Serhat Dereli Kültür Bakanlığı'na giderek Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile görüştü. Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu'nun da eşlik ettiği ziyaret sonrasında Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu önemli gelişmeler yaşandığını belirterek şunları söyledi: “Yapmış olduğumuz ziyarette Genel Müdürümüz Erdal Yazgı ile Çaycuma'daki yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Kendileri proje ile yakından ilgilendiler ve bu ziyaretimizde Kadıoğlu Mozaikleri ile ilgili Koruma Çatısı ve Ziyaretçi Merkezi Projesi için önemli adımlar atıldı. Proje ile ilgili Kültür Bakanlığı'nın teknik heyetinin önümüzdeki hafta içinde Çaycuma'ya gelecekler. Kadıoğlu'nda yapacakları incelemelerle birlikte projenin hayata geçirilmesi için protokolü en kısa zamanda yapılacak ve tarihi mirasımız olan bu mozaikler artık ziyaretçileri ile buluşabilecektir.”