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Kafa kafaya çarpışan araçtaki sürücülerin burnu bile kanamadı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada şans eseri araç sürücülerinin burunları bile kanamadı.


Edinilen bilgilere göre kaza, saat 10.30'da Göbü köyünde meydana geldi. Göbü istikametine giden 74 BU 31 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, Kilimli ilçesine giden otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada şans eseri araç sürücülerinin burnu bile kanamadı. Araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, olay yerine gelen trafik ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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