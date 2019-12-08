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Kafa kafaya iki araç çarpıştı: 5 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Filyos beldesinden Çaycuma istikametine seyir halinde olan Batuhan O. hakimiyetindeki 67 DF 894 plakalı otomobil ile Çaycuma istikametinden Filyos istikametine seyir halinde olan Erdal A. hakimiyetindeki 35 AKY 34 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Batuhan O. hakimiyetindeki araçta bulunan Sinem E., Didem E., Alperen S. ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi ve diğer sürücü Erdal A. yaralandı. Olayı gören diğer sürücüler yardıma koşarak 112 Acil Servisi ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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