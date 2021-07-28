Zonguldak’ın Alaplı İlçesinde iş yeri önünde kafasına profil düşen bir kişi yaralandı.
Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde iş yeri önünde kafasına profil düşen bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Oğulcan S. (26) isimli kişi iş yerinde çalıştığı sırada kafasına profil düşmesi sonucu yaralandı. Olayı gören yakınları Oğulcan S.'nin yardımına gelerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bildirilen adrese gelen sağlık ekipleri Oğulcan S.'ye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.