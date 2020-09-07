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Kafasından vurulmuş halde yanında silahla ölü bulundu

Zonguldak’ta bir şahıs, evinde kafasından vurulmuş şekilde yanında silahla ölü bulundu.

Zonguldak'ta bir şahıs, evinde kafasından vurulmuş şekilde yanında silahla ölü bulundu.


Olay, Kilimli ilçesi Güney Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Burhan C. isimli şahıs, evinde kafasından vurulmuş şekilde yanında silahla ölü olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler olayla ilgili incelemelerini sürdürürken şahsın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacak.

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