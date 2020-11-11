Kağıt toplayıcıları arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde karton toplayıcıları arasında çıkan kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Olay Müftü Mahallesi Süheyla Erel Sokak üzerindeki bir marketin önünde meydana geldi. İddiaya göre kağıt toplama nedeniyle iki grup arasında çıkan Rafet A. (40) ve Mertcan T., bir başka karton toplayıcılar Volkan T. (36) ile Aytekin O.'nun (24) bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Olay yerinden hususi araçlara alınarak özel hastaneye kaldırılan Rafet A. İle Mertcan T. özel hastaneye kaldırıldı. Kavganın ardından polis tarafından yakalanan ve yaralı olan Volkan T. İle Aytekin O. 'da Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Savcılık olay ile ilgili soruşturma başlattı.