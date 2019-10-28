Kahvaltıda buluştular

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 2010 yılında kurulan ve huzur evinde bulunan yaşlılara, yetiştirme yurdu ve çocuk sevgi evlerinde bulunan çocuklara yardım etme ve sosyal anlamda girişimlerine katkı sağlayan İkinci Bahar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kahvaltı programı düzenledi.

Filyos Ecopark'ta düzenlenen kahvaltıya AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu'nun yanı sıra siyasi partiler, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, dâire müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

İkinci Bahar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gülsan Geldi ve yönetim kurulu üyeleri gelen konuklarla yakından ilgilendi. Başkan Gülsan Geldi, "Yeni ve eski kuşağın bir araya geldiği kahvaltıya katılarak derneğe destek verenlere, ayrıca programlarından dolayı katılamayanlara teşekkür ediyorum. Faaliyet alanımız içinde yer alan değerli büyüklerimiz ve sevgili çocuk ve gençlerimizin her zaman ilgi, alaka ve sevgiye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bu kahvaltıda onlarla bir arada olmak istedik. Huzur evimizde kalan büyüklerimize sağlıklı uzun ömürler, gençlerimize de başarılar diliyorum" dedi.

Çaycuma İkinci Bahar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyelerinden Engin Zeren'de kahvaltıya katılan herkese teşekkür ederek, "Değerli bir kahvaltı etkinliği düzenledik. Davetimize icabet eden derneğimize yardımlarını esirgemeyen fedakar Çaycuma halkına teşekkür ederiz" dedi.