“Kahvede Şenlik Var” Zonguldak'ta sahnelenecek

Van Devlet Tiyatrosunun hazırladığı “Kahvede Şenlik Var” isimli oyun Zonguldak'ta sahnelenecek.

Van Devlet Tiyatrosunun hazırlayıp sunduğu 2 perdelik “Kahvede Şenlik Var” isimli oyun Zonguldak'ta perde diyecek. Sabahattin Kudret Aksakal yazdığı Murat Çidamlı'nın yönettiği oyun 25 Ekim Cuma: 20.00, Zonguldak Devlet Tiyatrosu sahnesinde sergilenecek. Oyun 26 Ekim Cumartesi: 14:00 ve 20.00 saatlerinde de sahnelenecek. Oyunun konusu şöyle; "Hayat denilen dik yokuş insanı bilinmeze götürür. Bu dik yokuş iyi veya kötü sürprizlere gebedir. Bu sürprizlerin en büyüğü olan evlilik, iki insanın hayatı paylaşması, sorunlarla olduğu kadar içerdiği güzellikler ve umut dolu doğasıyla da hala çağımız insanı için en büyük dönüm noktalarından biridir. Kadın ve erkek cinsleri arasında geçen bu çekişmeli macera; komik ve eğlenceli yönleriyle, müzikal ve hareketli yapısıyla sizlere ve sizlerin dünyasına ayna tutmaktadır. Bin yıllardır kadın ve erkek arasında süregiden ezeli çatışma, bugün farklı boyutlara evrilmiştir. Günümüzde birey, maddi çıkar ilişkilerinin esiri olmuş, duygudan ve gerçek aşktan uzaklaşmış, en değer verdiği kurum olan “aile” bile bir şirket halini almıştır. Ancak bir de bu ikili ilişkinin değişmezleri vardır. Adem ve Havva'dan beri değişmeyen. Çelişkili doğası gereği hala çekici ve belki de zamansız ve mekansız. Bu yüzden de hep yeni ve bilinmez. Sabahattin Kudret Aksal'ın usta kaleminden çıkan, modern Türk tiyatrosunun köşe taşlarından sayılan, uyumsuz-öncü tiyatronun ülkemiz ve dünya edebiyatı açısından klasikleşmiş örneklerinden “Kahvede Şenlik Var” adlı oyunumuzda, siz değerli seyircilerimizi bu eğlenceli ve meraklı yolculukta, bizlerle birlikte soluksuz bir maceraya davet ediyoruz” Oyuncular ise Garson: Özgür Titiz, Adam: Edip Kamacı, Kadın: Gül Urgan."