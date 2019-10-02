Kalbine yenilen madenci toprağa verildi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi'nde ocakta çalıştığı sırada kalp krizi geçiren maden işçisi Erdal Durdu, kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Maden İşçisi Erdal Durdu'nun cenazesi Zonguldak Bakacakkadı Beldesi Örmeci Köyü Camisi'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Durdu'nun cenaze törenine Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, TTK Üzülmez Müessese Müdürü Murat Köseoğlu, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS'e bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri, mesai arkadaşları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

2000 yılı işe girişli, evli ve iki çocuk babası olan Erdal Durdu'nun 43 yaşında olduğu öğrenildi.