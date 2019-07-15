Kaldırım işgaline sabah baskını

Zonguldak Merkez'de kaldırım işgali yapan seyyar satıcılar, cafeler ve çay ocaklarına denetim yapıldı.

Zonguldak Belediyesine bağlı zabıta ekipleri sabahın erken saatlerinde Zonguldak Merkez'de kaldırım işgali yapan kişilere baskın yaptı. Zabıta ekipleri ilk olarak kaldırımlarda satıcılık yapan kişileri uyararak tezgahlarını kaldırttı. Ardından da kent merkezinde kaldırım işgali yapan çay ocakları ve kafeleri denetleyerek uyarılarda bulundu. Denetimlerin hafta boyunca kent merkezinde devam edeceği öğrenildi.