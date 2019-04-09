Kaldırım ve yol işgali yapan esnaf uyarıldı

Merkez Zabıta Karakolu Amiri Nihat Köseoğlu ve öncülüğünde ekipler sabah saatlerinde kent merkezinde kaldırımları ve yolları işgal eden esnafı denetledi. Zabıta ekipleri çay ocağı, lokanta ve manav gibi iş yerlerinin kaldırımlara ve yollara koydukları masa ve sandalyeler ile bazı esnafların dükkanlarının dışına açtıkları tezgahlarını kaldırdı. Zabıta ekipleri esnafları kaldırım ve yolları işgal etmemeleri konusunda uyardı.

Kaldırımların yaya geçitleri için kullanılması gerektiğini ve işgale izin vermeyeceklerini dile getiren Merkez Zabıta Karakolu Amiri Nihat Köseoğlu, “İşgal konusunda yoğun şikayetler alıyoruz. Alışveriş eden vatandaşların kaldırımları kullanması gerekirken, işgal yüzünden yol ortasında yürümek zorunda kalıyorlar. Bu da insanları her açıdan hem sıkıntıya sokuyor hem de hayatını tehlikeye atıyor. Bu konuda gerekli uyarıları yaptık, esnaflarımızın kaldırımları işgal etmeyerek bize yardımcı olmalarını istiyoruz” dedi.