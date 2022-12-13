Kaldırımda düşüp yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kaldırımda yürürken dengesini kaybedip yere düşen yaşlı adam yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 74 yaşındaki Mustafa S. Kaldırımda yürüdüğü sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde dengesini kaybederek yere düştü. Yaralanan yaşlı adamın yardımına koşan çevredeki esnaflar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun ciddi olmadığı, tedbir amaçlı bir süre hastanede müşahede altında tutulacağı öğrenildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.