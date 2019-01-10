Kaleci antrenörü Fatih Demir, Kömürspor'da

TFF 2.Lig'de mücadele veren Zonguldak Kömürspor'da geçtiğimiz aylarda görevinden istifa eden kaleci antrenörü Nihat Yüksel'in ardından yönetim kısa süreli çözüm olarak altyapıda ki kaleci antrenörü görevi yapan Remzi Korkmaz'ı getirdi. Uzun bir süredir kaleci antrenörü arayan kırmızı lacivertli yönetim aradığı hocayı buldu. Zonguldak Kömürspor'un Bölgesel Amatör Ligde mücadele ettiği 2010-2011 sezonunda kalesini koruyan 44 yaşından ki Fatih Demir'i kadrosuna kattı. Demir, Kömürspor'un Antalya kampına katılarak görevine başladı.

Zonguldak Kömürspor'da futbol hayatını sonlandıran 44 yaşındaki tecrübeli kaleci Fatih Demir, 2013 yılında antrenörlük kariyerine başladı. Demir, Fatsa Belediyespor, Karacabey Belediyespor A.Ş, Ünyespor, Bayrampaşa, Orduspor, Pazarspor, Ünye 1957 Spor, Bak Spor Kulübü takımlarını çalıştırdı.