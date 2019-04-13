İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kalkınma Ajansları PYB toplantısı Kütahya'da yapıldı

Kalkınma Ajansları PYB Birinci Genel Değerlendirme Toplantısı Kütahya’da yapıldı.

Kalkınma Ajansları PYB Birinci Genel Değerlendirme Toplantısı Kütahya'da yapıldı.


Kalkınma Ajansları Program Yönetimi Birimleri Birinci Genel Değerlendirme Toplantısı, Zafer Kalkınma Ajansının ev sahipliğinde yapıldı.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve uzmanları, Türkiye genelindeki 26 Kalkınma Ajansı Program Yönetimi Birim Başkanları, ilgili birim uzmanları ile Bölge Kalkınma İdareleri temsilcilerinin katılımı ile 10 - 11 Nisan 2019 tarihlerinde Kütahya Gülümser Hatun Termal Otel'de gerçekleştirildi.


Genel Sekreter Vekili Veli Oğuz'un açılış konuşması ile başlayan toplantı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri'nin genel değerlendirmesi ile devam etti.


Toplantının ilk gün; 2019 yılı teması olan mesleki eğitim ve Ajanslarda iyi uygulama örnekleri ile KOBİ desteklerinde yeni yaklaşımlar konu başlıkları görüşüldü.


Toplantının ikinci günü ise Sosyal Destek Programı (SODES) uygulamaları, bağımsız değerlendiriciler, güdümlü projeler ve iyi uygulama örnekleri, teknik destek ve fizibilite desteği genel değerlendirmesi konu başlıklarının görüşülmesi ile sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.