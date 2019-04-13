Kalkınma Ajansları PYB toplantısı Kütahya'da yapıldı

Kalkınma Ajansları PYB Birinci Genel Değerlendirme Toplantısı Kütahya'da yapıldı.

Kalkınma Ajansları Program Yönetimi Birimleri Birinci Genel Değerlendirme Toplantısı, Zafer Kalkınma Ajansının ev sahipliğinde yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve uzmanları, Türkiye genelindeki 26 Kalkınma Ajansı Program Yönetimi Birim Başkanları, ilgili birim uzmanları ile Bölge Kalkınma İdareleri temsilcilerinin katılımı ile 10 - 11 Nisan 2019 tarihlerinde Kütahya Gülümser Hatun Termal Otel'de gerçekleştirildi.

Genel Sekreter Vekili Veli Oğuz'un açılış konuşması ile başlayan toplantı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri'nin genel değerlendirmesi ile devam etti.

Toplantının ilk gün; 2019 yılı teması olan mesleki eğitim ve Ajanslarda iyi uygulama örnekleri ile KOBİ desteklerinde yeni yaklaşımlar konu başlıkları görüşüldü.

Toplantının ikinci günü ise Sosyal Destek Programı (SODES) uygulamaları, bağımsız değerlendiriciler, güdümlü projeler ve iyi uygulama örnekleri, teknik destek ve fizibilite desteği genel değerlendirmesi konu başlıklarının görüşülmesi ile sona erdi.