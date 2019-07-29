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Kalp hastası genç için futbol turnuvası yapılacak

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesinde Karaevligeliş Tayfa Grubu, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 15 yaşındaki kalp hastası Mert Ünal’a moral vermek için futbol turnuvası düzenleyecek.

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde Karaevligeliş Tayfa Grubu, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 15 yaşındaki kalp hastası Mert Ünal'a moral vermek için futbol turnuvası düzenleyecek.


Zonguldak'ın Çaycuma İlçesine bağlı Nebioğlu Beldesinde, Karaevligeriş Tayfa Grubu, 15 yaşındaki kalp hastası Mertcan Ünal'a moral vermek ve organ bağışına dikkat çekmek amacıyla "Tayfa Mertcan'a can katıyor" futbol turnuvası düzenleyecek. Karaevligeriş Tayfa Grubu Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci gününde düzenlenecek olan futbol turnuvası öncesi vatandaşlara organ bağışı çağrısı yaptı. Renkli isimlerin katılım göstereceği turnuvayla ilgili konuşan Karaevligeriş Tayfa Grubu, “Tayfa Mertcan'a can katıyor" Organ bağışı koşulsuz sevgidir, bir bağış, bir hayattır” dedi.

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