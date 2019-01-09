Kalp hastası kadına paletli kurtarma

Zonguldak'ta kalp krizi geçiren 70 yaşındaki yaşlı kadının imdadına paletli 112 Acil Sağlık ekipleri yetişti.

Kent merkezinde 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kalan mahalle ve sokaklar ulaşıma kapandı. Dilaver Mahallesi Elma Sokak'ta şiddetli göğüs ağrısı çeken ve yatalak olduğu öğrenilen 70 yaşındaki Semiha Boz'un yakınları 112 Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Mahalleye giden ambulans karla kapanan yoldan çıkamadı. Bölgeye paletli ambulans ve Zonguldak Belediyesi kar kürüme aracı sevk edildi. Kepçe yardımıyla sokak üzerindeki yol temizlenirken Semiha Boz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından paletli ambulansla ana yola indirildi.

Boz, buradan da diğer ambulansa aktarıldı. Kalp krizi şüphesi üzerinde durulan Boz, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.