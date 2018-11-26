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Kalp krizinden ölen arkadaşları için sahaya el ele çıktılar

Kdz Ereğli 1.

Amatör Kümede mücadele eden Zonguldak Ereğli Spor, Gülüç Belediyespor'lu futbolcular geçtiğimiz hafta kalp krizinden hayatını kaybeden arkadaşları için sahaya taşıdıkları pankart ile el ele çıktı.


Gülüç Belediyespor ve Zonguldak Ereğli Spor kulübü oyuncuları müsabakaya geçtiğiz hafta hayatını kaybeden Gülüç Belediyesporlu Futbolcu Miraç Bekdaş için ‘Mekanın cennet olsun Miraç Bekdaş. Her zaman kalbimizde yaşayacaksın” yazılı pankart ile çıktı. Duygusal anların yaşandığı karşılaşmada iki takım futbolcuları da birbirlerine karşı saygılı davranışlar sergiledi.


Karşılaşma karşılıklı gelen gollerle 2-2 sona ererken, iki takımın futbolcuları ve teknik heyeti birbirlerini kutladı.

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