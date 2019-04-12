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Kalp krizinden ölen merkez ilçe seçim kurulu müdürü son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’ta fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Merkez İlçe Seçim Kurulu Müdürü Turan Özer için adliye binası önünde tören düzenlendi.

Zonguldak'ta fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Merkez İlçe Seçim Kurulu Müdürü Turan Özer için adliye binası önünde tören düzenlendi.


Zonguldak Merkez İlçe Seçim Kurulu Müdürü Turan Özer, TTK Yayla Misafirhanesi'nde gece 03.00 sıralarında fenalaştı. 112 ambulansı ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kalp krizi sebebiyle yaşamını yitirdiği öne sürülen Özer'in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından kesinleşecek.



İki ay önce Zonguldak'a atandı


Diyarbakır'da görev yapan Özer'in yaklaşık 2 ay önce Zonguldak'a atandığı öğrenildi. Özer için Zonguldak Adliyesi önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Baro Başkanı Özel Eroğlu, İl Seçim Kurulu Başkanı, hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye personeli katıldı. Adliye binası önünde düzenlenen törende yapılan duaların ardından Turan Özer'in cenazesi defnedilmek üzere karayolu ile Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine gönderildi.

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