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Kalp krizinden ölen öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 50 yaşındaki öğretmen, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 50 yaşındaki öğretmen, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.


Kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Barbaros Kutlutaş Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni Mehmet Kel için Pehlivanlar Mahallesi'ndeki evinin önünde Kur'an-ı Kerim okundu. Ardından Pehlivanlar Mahallesi Siteler Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kaymakam Serkan Keçeli, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ercan Kahya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi defnedilmek üzere Karabük'e gönderildi.

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