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Kalp ve damar cerrahisi yenilendi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesinde bulunan kalp damar cerrahisi baştan sona yenilenerek hastaların kullanımına açıldı.


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi hastaların sağlıklı bir şekilde tedavi olmaları için yeniliğe imza attı.


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi, kalp damar cerrahisini baştan sona yeniledi.


Kalp damar cerrahisinde zemin, tavan, elektrik tesisatı, dolap ve bütün odalar tamamen yenilerek hastaların kullanımına açıldı.


Yapılan bu yenileme çalışması vatandaşlardan büyük takdir topladı.

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