Kamp Karavan Turizmi Saha çalışmaları tamamlandı

Karadeniz Bölgesi'nin tarihi, kültürel ve tabiat güzelliklerini tanıtmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu iş birliğinde TR81 ve TR82 bölgelerinde kamp ve karavan alanlarının tespit ve değerlendirme çalışmaları tamamlandı.

Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu üyeleri 9 Ağustos tarihinde Çankırı'dan başladıkları çalışmaya Bartın, Karabük ve Zonguldak etabıyla son buldu.

Saha çalışması kapsamında, Zonguldak'ta; Maden Müzesi, Kozlu Sahili, Kireçlik Sahili, Tasgölü Kamp ve Karavan Alanı, Köseağzı Plajı, Subaşı Kamp Alanı, Subaşı Mevkii, Cehennemağzı Mağaraları, İnönü Mağarası, Radartepe ve Ölüce Feneri ziyaret edildi.

Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinde yapılacak çalışma kapsamında, bölgenin karavan turizminin uygun alanları tespitinin yanı sıra bölgenin önemli turizm noktaları ziyaretçilere tanıtılmış olacak.