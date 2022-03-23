Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Bu coğrafyada huzur istiyorsak Türkiye'nin güçlü olması lazım"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin arabuluculuk çabalarına dikkat çekerek, "Dünyada Rus Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile aynı anda görüşebilen, konuşabilen onlara öneri yapabilen bir kaç devlet başkanından birisi Sayın Cumhurbaşkanı" diye konuştu.

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç; Zonguldak ziyareti kapsamında BEÜ'de "Ombudsmanlık ve Türkiye'nin 2023 Hedefleri" konulu konferans verdi. Konferansa, Vali Mustafa Tutulmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Abdürrahim Alan, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, il protokolü, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Konferansta konuşan Malkoç, "Türkiye son 15-20 yılda geçmişin de tecrübesiyle fevkalade mesafe aldı. Her alanda, eğitim ulaşım, sağlık, spor alanında. Hizmetler arttı. Hizmetler çeşitlendi, kalitesi arttı. Ama yeterli değil. Daha iyisini yapmak zorundayız. Bunu yapmanın yolu da bu sunulan hizmetlerin denetiminden geçiyor" diye konuştu.

"Adalet" kavramının insan için acil bir ihtiyaç olduğunun altını çizen Şeref Malkoç, "Adalet insan için hava gibi su gibi gıda gibi acil bir ihtiyaç. Çünkü adaletin olmadığı yerde gelişme, huzur olmaz. Mahkemelere gitmeden önce bizim gibi benzeri kurumlar mutlaka dünyada da devreye girmiş" diyerek Ombudsmanlık kavramı ile Kamu Denetçiliği Kurumu'nun önemine dikkat çekti.

"Türkiyenin inanılmaz bir coğrafyası var"

DÜnyanın kurulduğundan beri Türkiye'nin inanılmaz bir coğrafyası olduğunu belirten Malkoç, "Türkiye'nin inanılmaz bir coğrafyası var. Dünya kurulduğundan beri böyle. Dünya kurulduğundan beri Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu'da döner. Savaşlar, barışlar, medeniyetlerin gelişmesi. Peygamberlerin gelmesi. Medeniyetler. Şimdi de su yolları, deniz yolları, doğalgaz boru hatları hep bu coğrafya üzerinden geçiyor. Dünyanın merkezi sayılabilecek bir coğrafya. Biliyorsunuz dünyanın en büyük havaalanlarından biri İstanbul'da yapıldı. Niçin İstanbul'da yapıldı. Bir bakıldı ki dünyadaki uçan uçakların yüzde 60-70'i Türkiye ve İstanbul üzerinden geçiyor. Bu kadar uçak buradan geçtiğine göre Türkiye bundan istifade etsin böyle bir havaalanı yapıldı. Mühendislerimizle iftihar edilecek bir havaalanı yapıldı. Bunu bir yerde anlattım. Daha sonra bir arkadaş dedi ki 'Efendim sadece uçaklar değil göçmen kuşlar bile kuzeyden-güneye, güneyden-kuzeye uçarken Türkiye üzerinden uçuyorlar.' dedi. Böyle güzel bir memleketimiz var" şeklinde konuştu.

"Ukrayna'yı 300 yıl yönetmişiz"

Türkiye'nin tarihini hatırlatan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalktığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Vladimir Putin hem de Volodimir Zelensky ile aynı anda görüşebilen, öneri sunan birkaç devlet başkanından birisi olduğunu vurguladı. Malkoç, bölge coğrafyasında huzur isteniyorsa Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu coğrafyada yine çok engin tarihimiz var. Bugün Rusya-Ukrayna'yı işgale kalktı. Dışişleri Bakanımız ve Cumhurbaşkanımız barışı temin etmek için gece gündüz çalışıyorlar. İzliyoruz. Dünyada Rus Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile aynı anda görüşebilen, konuşabilen onlara öneri yapabilen bir kaç devlet başkanından birisi Sayın Cumhurbaşkanı. Niye ilgileniyoruz Ukrayna ile bu kadar. Sadece turist geldiği için ekonomideki ilişkilerimiz, Karadeniz'de komşu olduğumuz için mi ilgileniyoruz. Şöyle etrafımıza bakalım. Dünyadaki savaş olan yerlere bakalım. Ukrayna, Libya, Karabağ'da savaş var. Zaten Filistin'deki savaş hiç bitmedi. Lübnan savaş var. Daha önce Çeçenistan'da savaş vardı. Bosna, Kosova'da savaş vardı. Bu coğrafya neresi? Şöyle tarih hafızamızı bir yoklayalım. Tümü Osmanlı coğrafyası değil mi? Ukrayna ile bizim tarihsel ilişkimiz var mı acaba? Ukrayna'yı 300 yıl yönetmişiz. Bu coğrafya bize böyle güzel sorumluluklar yüklüyor. Bizim 2 bin 500 yıl devlet geleneğimiz var. Türk Milleti olarak bin 500 yıllık İslam Medeniyeti birikimimiz var. Bin yıldan beri 72,5 çeşit milleti yönetme tecrübemiz var. İşte Osmanlı coğrafyasındaki dünyanın kalbi bu coğrafyada barış, huzur istiyorsak, kan dökülmesin istiyorsak Türkiyenin güçlü olması lazım. Devleti yönetenlerimiz başta Sayın Cumhurbaşkanımız hedefler koymuş. 2023, 2053, 2071 hedefleri."

Konferans çeşitli hediyelerin takdimi ile sona erdi.