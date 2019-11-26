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Kamu-Sen'den GMİS'e ziyaret

Türk Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) Zonguldak İl Temsilcisi Kadir Bacıoğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası’nı (GMİS) ziyaret etti.

Türk Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) Zonguldak İl Temsilcisi Kadir Bacıoğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret etti.


Kamu-Sen İl Temsilciliği Yönetim Kurulu ile birlikte GMİS Genel Teşkilatlanma Sekreteri Tayfun Demir'i ziyaret eden Bacıoğlu, Zonguldak, Batı Karadeniz Bölgesi ve çalışma hayatı sorunları üzerine görüş alışverişinde bulundular.

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