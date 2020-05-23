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Kamyon kasasından 400 kilo kaçak tütün çıktı

Zonguldak’ta jandarma ekipleri kontrol noktasında denetim sırasında yapılan kontrolde kamyon kasasında 400 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Zonguldak'ta jandarma ekipleri kontrol noktasında denetim sırasında yapılan kontrolde kamyon kasasında 400 kilo kaçak tütün ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl jandarma komutanlığı ekipleri Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Nebioğlu Yol Kontrol noktasında yapılan kontroller sırasında Ü.L.,(47) isimli şahsın sevk ve idaresinde bulunan kamyonette yapılan kontrolde bin gramlık paketler halinde 40 koli içerisinde toplam 400 kilogram bandrolsüz, faturasız ve sevk irsaliyesiz tütün yakalandı. Jandarma ekipleri ürünlere el koyarken kamyonet sürücüsü Ü.L., hakkında işlem başlatıldı.

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