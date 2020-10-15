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Kamyona çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan motosikletin kamyonun sağ arka tekerleğine çarpıp devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan motosikletin kamyonun sağ arka tekerleğine çarpıp devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Yeni Mahalle Oktay-Olcay Yurtbay Caddesi'nde meydana geldi. Kahraman C.'nin kullandığı motosiklet yolun karşına geçmek istediği sırada M.Y. idaresindeki 67 AT 993 plakalı kamyonun arka tekerleğine çarparak devrildi. Kaskı bulunmayan motosiklet sürücüsü düşme sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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