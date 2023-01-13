İhlas Haber Ajansı

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Kamyonet araçlara çarpıp boşluğa düştü: 1 yaralı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde bir kamyonet park halindeki araçlara çarparak apartmanın boşluğuna düştü.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir kamyonet park halindeki araçlara çarparak apartmanın boşluğuna düştü. Kazada sürücü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Kozlu ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Memleket Caddesi üzerinde yaşandı. A.Y. (25) idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki araçlara çarptı ardından da istinat duvarını yıkarak apartman boşluğuna düştü.


Gürültüye sokağa çıkan apartman sakinleri olayın şokuyla durumu ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden kurtararak hastaneye kaldırdı.


Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken sürücünün hastanedeki tedavisi sürüyor.

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