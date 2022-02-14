Kamyonet çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi merkezinde park halindeki kamyoneti gece saatlerinde çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Olay gece saatlerinde Bağlık Mahallesi ilçe merkezindeki pazaryerinde meydana geldi. İddiaya göre pazar yerinde park halinde bulunan 54 RC 034 plakalı kamyonet kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede önce kamyonetin güzergahını ardından da içerisindeki şüphelilerin kimliklerini belirledi. Sabah saatlerinde çalınan kamyonet Sarıkorkmaz Mahallesi'nde bir sokak üzerinde park halinde bulunurken 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.