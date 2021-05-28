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Kamyonet ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Zonguldak’ta kamyonet ile motosiklet çarpıştı.

Zonguldak'ta kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza öğlen saatlerinde Gazipaşa Caddesinde meydana geldi. 67 ZU 970 plakalı motosiklet ile 24 AAG 690 plakalı Peugeot plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, motosiklet ise vatandaşların yardımıyla yoldan çekildi.

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