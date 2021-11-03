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Kamyonet ormanlık alana uçtu: 1 yaralı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet ormanlık alana uçtu.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet ormanlık alana uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Kozlu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan Renault marka kamyonet ormanlık alana uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekiplerİ sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri araç içerisindeki kişiyi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan araç sürücüsü ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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