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Kamyonet yoldan çıkıp su kanalına devrildi

Zonguldak’ın Ereğli-Alaplı ilçeleri arası karayolunun tersaneler bölgesinde yoldan çıkan kamyonet su kanalına devrildi.

Zonguldak'ın Ereğli-Alaplı ilçeleri arası karayolunun tersaneler bölgesinde yoldan çıkan kamyonet su kanalına devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.



Kaza, Zonguldak'ın Ereğli-Alaplı ilçeleri arasındaki karayolunun tersaneler bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Saffet Y. (36) idaresindeki 67 AY 106 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına girerek yan yattı. Kazada yaralanan sürücü için çevredeki vatandaşlar 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Kamyonet sürücüsünün hayati tehlikesi bulunmazken savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

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