İhlas Haber Ajansı

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Kamyonete çarpmamak için dereye uçtu

Zonguldak’ın Çatalağzı Beldesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari taksi dereye uçtu.

Zonguldak'ın Çatalağzı Beldesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari taksi dereye uçtu. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza dün akşam saatlerinde Çatalağzı Beldesinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde ilerleyen ticari taksi biranda karşısına çıkan kamyonete çarpmamak için dereye uçtu. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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