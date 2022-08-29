İhlas Haber Ajansı

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Kamyonetin çarptığı ayı öldü

Zonguldak’ ın Devrek ilçesinde gece geç saatlerde yoldan karşıya geçmeye çalışan ayıya kamyonet çarptı.

Zonguldak' ın Devrek ilçesinde gece geç saatlerde yoldan karşıya geçmeye çalışan ayıya kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan ayıyı sabah mahalleli yerde yatar vaziyette buldu.


Edinilen bilgiye göre, olay ilçenin Bılık Köyü Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Gece geç saatlerde yoldan karşıya geçmeye çalışan ayıya kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrulan ayı öldü. Sabah mahalleli yol kenarında yatan ayıyı fark edince durumu yetkililere haber verdi. Belediyeden gelen araç ile ölü ayı alındı.

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