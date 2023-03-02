Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.45 sıralarında Kepez Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Necmi Y. idaresindeki 67 AAU 350 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Karakuş'a (71) çarptı. Bu sırada arkadan gelen H.E. idaresindeki 67 ACR 040 plakalı otomobil de kaza yapan kamyonete arkadan çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri, yaralıyı ambulansa alarak kalp masajı yapıp müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.