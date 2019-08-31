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Kamyonetle çarpışan bisikletli yaralandı

Zonguldak’ta kamyonetle çarpışan bisikletli yaralandı.

Zonguldak'ta kamyonetle çarpışan bisikletli yaralandı.


Kaza, saat 12.30 sıralarında Yeşil Mahalle Akşemsettin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Merdiven Caddesi üzerindeki bayırdan bisikletiyle inen 18 yaşındaki Burak A. Akşemsettin Caddesi'nden sürücüsü öğrenilemeyen 06 DG 7083 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Burak A. çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burak A'nın burnunun kırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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