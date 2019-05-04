Kan bağışında Türkiye rekoru Kdz. Ereğli'ye geçti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kaymakamlık öncülüğünde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında bin 3 ünite kan toplanarak Türkiye rekoru kırıldı.

Kdz. Ereğli Kaymakamlığı, Erdemir İlkokulu ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Kdz. Ereğli İlçesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda sabah saat 09.00 ile akşam saat 22.00 saatleri arasında kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun açılış konuşmasını yapmasıyla başlayan kan bağışı kampanyasında 1003 ünite kan toplandı.

Daha önce Samsun'da Baruthane İlkokulu'na ait 912 ünite kan bağışı rekorunu egale ettiklerini dile getiren Proje Koordinatörü Yaşar Ciğer, kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti. Ciğer teşekkür konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Hedefimize 1003 ünite kan toplanması ile ulaşıldı. Daha önceki Samsun Baruthane İlkokulu'na ait olan 912 ünite kan bağışı rekorunu egale etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler iyilik hareketi olarak yola çıktık. Bu süreçte özellikle Erdemir İlkokulu Velileri olarak kenetlendik. Kampanyanın başlangıcından sonuna kadar destek veren tüm sivil toplum kuruluşlarına, o gün canla başla çalışan Kızılay ve kan merkezi çalışanları ile tüm gönüllülerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.