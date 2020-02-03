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Kanalizasyon giderine sıkışan kedi için ekipler seferber oldu

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde kanalizasyon giderine sıkışan ev kedisi itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda kurtarıldı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde kanalizasyon giderine sıkışan ev kedisi itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Kozlu İlçesine bağlı Merkez Mahallesi Tuğlaharmanı Dantel sokakta meydana geldi. Kedinin kanalizasyon giderine sıkıştığı gören mahalle halkı durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kanalizasyon giderine sıkışan kediyi kısa sürede kurtararak sahiplerine teslim etti. İtfaiye ekiplerinin bu anlamlı hareketi mahalle halkından büyük takdir aldı.

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