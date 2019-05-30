Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliğinden iftar yemeği

Zonguldak merkez, Gökçebey, Devrek, Çaycuma ilçeleri kanatlı hayvan üreticileri birliği Bakacakkadı beldesinde ki şubelerinin önünde iftar programı verdi.

Ramazan ayının sonuna doğru verilen iftar yemeğine Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, Bakacakkadı Belediye Başkanı Oktay Albuz'da eşlik etti.

Zonguldak Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı Cengiz Sarıcık iftara katılan tüm misafir ve üyelerine teşekkür etti. Ayrıca tüm islam aleminin yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.