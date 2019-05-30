İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliğinden iftar yemeği

Zonguldak Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği yönetimi dün akşam iftar yemeği düzenledi.


Zonguldak merkez, Gökçebey, Devrek, Çaycuma ilçeleri kanatlı hayvan üreticileri birliği Bakacakkadı beldesinde ki şubelerinin önünde iftar programı verdi.


Ramazan ayının sonuna doğru verilen iftar yemeğine Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, Bakacakkadı Belediye Başkanı Oktay Albuz'da eşlik etti.


Zonguldak Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı Cengiz Sarıcık iftara katılan tüm misafir ve üyelerine teşekkür etti. Ayrıca tüm islam aleminin yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.