Kandilli Beldesi'ne maden şehitliği yapılacak

Zonguldak'ın Kandilli İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Amelebirliği Başkan Vekili Murat Köseoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nu ziyaret etti.

Amelebirliği yetkililerinin Kandilli Maden Şehitliği'nin yapımı için ödenek ayırması üzerine, Kandilli Belediyesi ile Amelebirliği arasında protokol yapıldı. Kandilli Maden Şehtiliği projesi hakkında Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'na bilgi veren Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın ve Amelebirliği Başkan Vekili Murat Köseoğlu, desteklerinden dolayı Kaymakam Çorumluoğlu'na teşekkür etti.