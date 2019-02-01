Kandilli Belediye Başkanı Aydın'dan Mutlu'ya ziyaret

Karadeniz Ereğli Kandilli Beldesi Belediye Başkanı Mustafa Aydın Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu'yu ziyaret etti.

26 Ocak'ta tamamlanan şube kongrelerinde seçilen yeni yöneticiler için hayırlı olsun temennilerini belirten Aydın'ın ziyaretinde önceki dönem GMİS Kozlu Şube başkanı Hüseyin Kolçak, Amele Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Yeşil'de hazır bulundu.

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Başkanımızla sürekli diyalog halindeyiz. Kandilli beldemizin sorunları, işçi arkadaşlarımızın sorunlarının çözümünde her zaman dayanışma içinde olduk. Mart ayının hem başkanımız ve hem sendikamız için önemi çok büyük. Ülke genelinde 31 Mart'ta ülke genelinde yerel seçimlerimiz var. Genel Maden İşçileri Sendikamızın 11. Olağan Genel Kurul'unu da Mart ayı ortalarında gerçekleştireceğiz. İnşallah sayın başkanımızla birlikte omuz omuza bölgemiz için birlikte mücadele edeceğiz” dedi.