İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kandilli Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kandilli Belediyesi Covid-19 salgını nedeniyle beldede dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kandilli Belediyesi Covid-19 salgını nedeniyle beldede dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, beldede Covid-19 denetimlerini aralıksız sürdürürken, dezenfekte çalışmalarına da devam ettiklerini ifade etti. Covid-19 salgınının ilk başladığı günden bu yana Kandilli Belediyesi olarak halkın sağlığını korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla çalışmalar yaptıklarını dile getiren Başkan Aydın “Kandilli Belediyesi olarak imkanlarımız doğrultusunda beldemiz genelinde salgının ilk başladığı günden bu yana tedbirlerimizi alıyoruz. Maska ve sosyal mesafe denetimlerimizi aralıksız yapıyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda da dezenfekte çalışmalarımızı belli periyotlarla sürdürüyoruz. Özellikle camilerimizde tedbirlerimizi daha da sıklaştırarak dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Halkımızın sağlığı için bu güne kadar olduğu gibi bu günden sonrada her türlü tedbiri almaya ve dezenfekte çalışmalarını yapmaya devam edeceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.