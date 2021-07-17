İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kandilli Belediyesi'nde bayram ikramiyeleri ödendi

Zonguldak’ın Ereğli İlçesine bağlı Kandilli Belediyesi’nde maaş ve bayram ikramiyeleri personelin banka hesaplarına yatırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesine bağlı Kandilli Belediyesi'nde maaş ve bayram ikramiyeleri personelin banka hesaplarına yatırıldı.


Kandilli Belediyesi çalışanlarına bayram ikramiyesi ile birlikte maaşlarını bayram öncesinde ödedi. Belediyede çalışan personele bayram ikramiyeleri ve maaşları banka hesaplarına yatırıldı.


Belediye çalışanları Belediye Başkanı Mustafa Aydın'a teşekkürlerini iletirken, Başkan Aydın da tüm personelin aileleri ile birlikte Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.