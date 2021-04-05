Kandilli Belediyespor yöneticileri, GMİS'i ziyaret etti

Kandilli Belediyespor Kulübü Başkanı Tahsin Elbir ile kulüp yönetim kurulu üyesi Mustafa Arslan, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu'ya bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Elbir, ziyarette Kandilli Belediyespor ismini yaşatabilmek için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirme gayretinde olduklarını söyledi.

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu da ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek, “Bölgenin köklü kulüplerinden olan Kandilli Belediyespor'a başarılar diliyoruz” dedi.

Elbir, Mutlu'ya Kandilli Belediyespor Kulübü'nün formasını hediye etti.