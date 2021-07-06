Kandilli'de caddeler yeni görünüme kavuşuyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Beldesi'nde iki caddeye beton yol yapıldı.

Kandilli Belediyesi sorumluluk sahasındaki bağlantı yollarındaki bakım ve onarım çalışmalarının ardından Gökçeler Mahallesi'nde beton yol çalışması yaptı. Korkmaz ve Vatan Caddesi, vatandaşların ulaşımda sıkıntı çekmemeleri için beton yol çalışmaları ile yeni bir görünüme kavuştu. Belediye ekipleri tarafından beldede hummalı çalışmalar önümüzdeki günlerde de devam edecek.