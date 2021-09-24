Kandilli'de park projesi hayata geçiyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Beldesinde, Belediye Başkanı Mustafa Aydın'ın talimatıyla hayata geçirilmesi planlanan parkta çalışmalar hız kazandı.

Yayla Mahallesi Kandilli Başı mevkiinde park projesi hayata geçiyor. Belediye ekipleri tarafından çevre düzenlemesinin ardından parke taşı döşeme çalışmaları yapılıyor.

Yeniden hayata geçirilmesi planlanan park hakkında bilgiler veren Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, vatandaşların streslerini azaltabilecekleri alanları artırdıklarını dile getirdi. Başkan Aydın açıklamasında, “Mahallelerimizde ulaşımda sıkıntı yaşayan vatandaşlarımıza hizmet noktasında beton yol çalışmalarımızı yaptık. Kandilli Başı'nda orman içinde kalan alanda yapılan düzenleme çalışmaları sonrası bu hafta parke taşı çalışmalarına başladık. Geçmişte Kandilli'de yaşayanların anılarını paylaştığı park projesini hayata geçiriyoruz. İnsanlarımızın doğa içerisinde daha sakin bir şekilde vakit geçirebilecekleri, streslerini azaltabilecekleri alanları artırmış oluyoruz. Daha yaşanılabilir bir Kandilli için ekiplerimiz seferber olmuş durumda” ifadelerini kullandı.