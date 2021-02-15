Kandilli'de tuzlama çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Beldesinde kar yağışı ile mücadele çalışmaları sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası beklenen kar yağışı bölgede etkili olmaya başladı. Batı Karadeniz bölgesinde yüksek kesimlerde köy yolları kapanırken, bir çok köye de enerji verilemiyor. Kdz. Ereğli'de ekipler yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kandilli Beldesinde ise gece saatlerinden bu yana yollarda tuzlama çalışmaları yapıldı.

Kdz. Ereğli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada sürücülere uyarıda bulunuldu. Yapılan açıklamada, “Zonguldak-Ereğli yolunda kar nedeniyle tırlara ve diğer araçlardan zincirsiz olanlara müsaade edilmiyor. Bu yolu kullanacak vatandaşlarımızın zincirleri takılı vaziyette yola çıkmaları gerekmektedir.” denildi.

Kandilli Belediyesine bağlı ekipler de vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tuzlama çalışmalarının yapıldığına vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Etkisini gösteren yoğun kar yağışı ile beraber Belediye ekiplerimiz gece boyunca mağduriyet yaşanmaması adına yol açma ve tuzlama çalışması yaptı. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.”