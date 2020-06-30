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Kanlı biten arazi tartışmasında baba ve oğul toprağa verildi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde arazi tartışmasında çıkan kavgada ölen baba ve oğul toprağa verildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde arazi tartışmasında çıkan kavgada ölen baba ve oğul toprağa verildi.


İlçeye bağlı Şeyhoğlu köyünde, dün ağaç kesme tartışması yaşayan Hasan Demir(73) ile kardeşi Mustafa Demir(68) arasındaki çıkan kavgada vurulan baba ve oğlu Seyhan Demir (27) bugün öğle namazından önce toprağa verildi.


Baba ve oğlu Şeyhoğlu Camii'nde düzenlenen cenaze töreni ardından Baldanlar aile mezarlığına göz yaşları arasında defnedildi. Baba ve oğlun cenazesinde yakınları güçlükle ayakta dururken, mahkemeye sevk edilen Hasan Demir ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Beycuma Cezaevine sevk edildi.

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